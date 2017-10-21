Турция выдала положительное заключение на участок "Турецкого потока"

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Турция выдала "Газпрому" положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду на последний участок проекта "Турецкий поток" около турецкого берега. Об этом сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Замминистра энергетики Анатолий Яновский сообщил, что Турция выдала "Газпрому" положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду на последний участок проекта "Турецкий поток" около турецкого берега. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая - для рынка Центральной и Южной Европы. Строительство первой нитки газопровода началось в мае 2017 и должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Россия предлагает Турции подписать протокол по сухопутной транзитной части "Турецкого потока" в ноябре. Как сообщает РИА Новости, это следует из проекта протокола межправительственной комиссии.

Кроме того, Россия рассчитывает на выдачу необходимых разрешений от профильных органов Турции в ближайшее время.

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