На северо-востоке Москвы выпал первый снег
Первый снег пришел в субботу в Москву. В частности, его зафиксировали на северо-востоке столицы. Похолодание принес в столичный регион очередной циклон.
В Москве выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС. Осадки зафиксировали, в частности, на северо-востоке столицы.
Похолодание принес в столичный регион очередной циклон. Температурный фон начал снижаться еще накануне. Предстоящей ночью в столице ожидаются заморозки.
Первый снег не образует покрова, снежинки растают в воздухе или на земле. В прошлом году первый снег в Москве отмечался 17 октября.
Читайте также:
Снегопады обрушились на несколько российских регионов. Видео