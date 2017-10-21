На северо-востоке Москвы выпал первый снег

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Первый снег пришел в субботу в Москву. В частности, его зафиксировали на северо-востоке столицы. Похолодание принес в столичный регион очередной циклон.

В Москве выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС. Осадки зафиксировали, в частности, на северо-востоке столицы.

Похолодание принес в столичный регион очередной циклон. Температурный фон начал снижаться еще накануне. Предстоящей ночью в столице ожидаются заморозки.

Первый снег не образует покрова, снежинки растают в воздухе или на земле. В прошлом году первый снег в Москве отмечался 17 октября.

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