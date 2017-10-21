Решение правительства Испании по Каталонии должен утвердить Сенат

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Правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Мариано Рахой. Правительство и парламент Каталонии будут распущены после того, как решение кабмина утвердит Сенат.

Испанский кабмин на чрезвычайной встрече в субботу решил применить статью 155 испанской конституции в отношении Каталонии, передает "Интерфакс".

Как сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Мариано Рахой, в соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, руководство будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом. После этого в Каталонии пройдут выборы.

По словам Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии". Теперь решение испанского правительства должен утвердить Cенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.

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