Турция может открыть свой рынок для поставок мяса из России

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Турция готова допустить поставки российского мяса на свой рынок, сообщил министр энергетики Александр Новак. Россия и Турция также подготовили решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тысяч тонн с 1 ноября.

Турция собирается допустить поставки российского мяса на свой рынок. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Речь идет о говядине, обсуждались также вопросы поставок мяса уток, кур, индеек.

"Наши турецкие коллеги готовы соответственно дать возможность поставок российского мяса в Турецкую Республику, все будет зависеть от скорости согласования и получения сертификатов на поставку мяса", - отметил Новак.

Россия и Турция, передает "Интерфакс", также подготовили решение о возможности поставок турецких томатов в объеме 50 тысяч тонн с 1 ноября.

С 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.

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