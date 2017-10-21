Рособрнадзор отозвал лицензии у двух вузов

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Рособрнадзор отозвал лицензии у Московской академии творчества и Индустриального института. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, надзорный орган запретил прием студентов в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" и Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге.

Рособрнадзор прекратил действие лицензий Московской академии творчества и Индустриального института, расположенного в Курске. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

Кроме того, надзорный орган запретил прием студентов в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета" и Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге.

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