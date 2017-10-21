Израиль нанес удар по позициям Сирии в провинции Кунейтра

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Сирийская армия заявила об атаке своих позиций со стороны Израиля. Инцидент произошел на Голанских высотах в провинции Кунейтра. Удар нанесли после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения, утверждают военные САР.

Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по их позициям в провинции Кунейтра, передает РИА Новости.

Как утверждает сирийская сторона, удар был нанесен после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах.

Израильская армия, со своей стороны, сообщила, что атаковала три сирийских орудия после того, как по контролируемой государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов. Военные при этом признали, что это был случайный перелет в ходе боев правительственных войск с оппозицией. Несмотря на это, они называют случай недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.

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