В Барселоне устроили "кастрюльный протест" в ответ на решение Мадрида

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Барселона в субботу отреагировала на меры испанского правительства в отношении Каталонии "кастрюльным протестом". Это произошло после того, как испанский премьер Мариано Рахой объявил о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны.

Барселона отреагировала на меры испанского правительства в отношении Каталонии "кастрюльным протестом", передает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

После того, как испанский премьер Мариано Рахой объявил о решении правительства ввести внешнее управление на территории автономного сообщества, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями и сковородками.

На чрезвычайной встрече правительства Испании было принято решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества Каталония. В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти. Окончательное решение должен утвердить испанский Сенат на сессии 27 октября.

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