Путин рассказал, что считает страшнее ядерной бомбы

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Человечество вступает в такой период своего развития, когда отказ от соблюдения морально-нравственных ценностей может привести к катастрофическим последствиям, считает президент Владимир Путин. По его словам, это может быть страшнее ядерной бомбы. В пример он привел возможности генной инженерии.

Президент России Владимир Путин выступил на сессии "Молодежь 2030. Образ будущего" в рамках закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает TVC.RU.

Свою речь на сессии, в частности, Путин посвятил тому, как важно придерживаться морально-нравственной составляющей в любом деле. В пример он привел возможности генной инженерии.

С одной стороны, по его словам, она даст новые возможности в области фармакологии, изменения человеческого кода, что позволит помочь людям, которые страдают генетическими заболеваниями. Несмотря на это, сказал президент, есть и другая составляющая. Человек получает возможность влезать в генетический код, созданный природой – то есть человека могут создавать с заданными характеристиками.

"Это может быть гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли", - сказал он.

"Человечество скоро может вступить в сложный и ответственный период своего существования. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственно-этические основы нашего дела", - заключил Путин.

Путин 15 октября принимал участие в церемонии открытия фестиваля, а также общался с его участниками. Еще раз российский лидер встречался с делегатами фестиваля из разных стран вечером 19 октября, когда он приехал к одному из сочинских кафе после заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года.

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