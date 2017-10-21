Путин сообщил студентам о важности soft skills

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В современном мире требования к образованию кардинально меняются, поэтому преимущество получат те люди, которые умеют комбинировать знания из разных отраслей. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, посвященной образу будущего.

Владимир Путин считает, что будущее за теми людьми, которые сочетают в себе много навыков и знаний, умеют их комбинировать и продолжают накапливать их в течение жизни. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Очевидно, что конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills, обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления", - сказал президент России на сессии "Молодежь 2030. Образ будущего" в рамках закрытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Путин добавил, что абсолютные конкурентные преимущества получат и те, кто могут не только думать по-современному, но и накапливают знания из совершенно разных областей. Такие люди могут комбинировать эти знания и эффективно их применяют для решения различных задач, сказал он.

Президент также посоветовал участникам сессии строить прикладные и реализуемые планы, соответствующие запросам сегодняшнего дня.

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