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Владимир Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Президент уверен, что фестиваль оказался полезным для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в Россию со всего мира. Он выразил надежду, что, уезжая из России, они "оставят здесь частичку своего сердца". Завершил свое выступление российский лидер фразой на английском языке.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, завершающегося в Сочи, уедут на родину с частицей России в своем сердце, передает TVC.RU.

"Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас", - сказал глава государства.

Путин отметил, что фестивальная неделя пошла на пользу 30 тысячам молодых людей, приехавшим на это мероприятие со всего мира. Глава государства завершил свое выступление словами благодарности, сказав на английском языке: "Будущее начинается здесь и сегодня, и будущее - это вы!"

Полную версию выступления Владимира Путина на шоу "Россия", посвященном Дню России на закрытии ВФМС, смотрите в видео TVC.RU.

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