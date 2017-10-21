Трамп рассекретит документы об убийстве Кеннеди при одном условии

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Дональд Трамп сообщил о планах снять гриф секретности с ряда документов, связанных с убийством бывшего президента США Джона Кеннеди. Они окажутся в открытом доступе 26 октября, если Трамп не заблокирует этот процесс.

Дональд Трамп рассекретит тысячи секретных документов из Национального архива, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, передает ТАСС.

"При условии получения дополнительной информации я как президент позволю опубликовать документы по Кеннеди, которые долгое время были заблокированы и засекречены", - написал президент в Twitter.

Большая часть из документов была подготовлена в Центральном разведывательном управлении, Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции. Они окажутся в открытом доступе 26 октября, если Трамп не заблокирует этот процесс.

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