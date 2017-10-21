Нападение на прохожих в Мюнхене не связано с терроризмом
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Мотивы мужчины, напавшего на прохожих в Мюнхене, не связаны с терроризмом. Об этом заявили в местной полиции. Предположительно, подозреваемый страдает психическим отклонением.
Пять, а не четыре, как сообщалось ранее, человек получили ранения в результате вооруженного нападения в Мюнхене, передает "ТВ Центр". Полиция задержала подозреваемого. Его личность не раскрывается в интересах следствия.
Инцидент в историческом центре города произошел утром в субботу. Злоумышленник с ножом набросился на прохожих. Он передвигался на велосипеде и ранил людей сразу на нескольких улицах, после чего скрылся с места преступления.
О мотивах преступника ничего не сообщается. По данным представителя местной полиции Хубертуса Андрэ, оснований предполагать, что мужчина связан с террористическими группировками, нет. Предварительно, он страдает психическим заболеванием.
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