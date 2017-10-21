Россия впервые доставила гумпомощь в сирийский Восточный Каламун

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Россия продолжает работу по оказанию гумпомощи сирийскому народу. Об этом говорится в сообщении Центра примирения. После переговоров со старейшинами Насрии была достигнута договоренность о доставке гумпомощи в этот населенный пункт. Кроме того, российские военные впервые провели гуманитарную акцию в Восточном Каламуне.

Офицерами Центра по примирению враждующих сторон во взаимодействии с представителями правительства Сирии и офиса ООН в городе Дамаск продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи людям, находящимся в лагерях беженцев на территории САР, передает TVC.RU.

Как говорится в сообщении Центра примирения в САР, Центром по примирению впервые была проведена гуманитарная акция в районе Восточного Каламуна провинции Риф Дамаск.

После длительных переговоров со старейшинами населенного пункта Насрия достигнута договоренность о доставке гумпомощи. Нуждающимся жителям были выданы продукты питания. Общий вес гуманитарной помощи составил более двух тысяч килограмм.

В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками совместно с врачами населенного пункта Насрия, принявшими участие в акции по просьбе офицеров Центра по примирению враждующих сторон, оказана амбулаторная медицинская помощь 89 местным жителям, в том числе 24 детям.

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