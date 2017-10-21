На манифестацию в Барселоне вышли 450 тысяч человек

Теги: В мире испания протест референдум каталония барселона

Участие в манифестации в центре Барселоны приняли участие 450 тысяч человек. Правительство Испании ранее на чрезвычайной встрече приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества. Окончательно судьба региона определится на сессии Сената 27 октября.

Полиция Барселоны сообщила, что на протестный марш вышли 450 тысяч человек. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ, в манифестации приняли участие представители руководства Каталонии, каталонских партий и администрации Барселоны.

Протестная акция прошла в центре Барселоны под лозунгом "Свободу Жорди Санчесу и Жорди Куйшару!" Санчес и Куйшар — лидеры Национальной каталонской ассамблеи и движения "Омниум культураль" — ранее были арестованы по решению центральных властей. Собравшиеся также выкрикивали лозунги о независимости Каталонии и в защиту каталонского телеканала ТВ3 и "Радио Каталонии".

В 21:00 местного времени (22:00 по Москве) ожидается выступление председателя женералитата Карлеса Пучдемона. Он даст официальный ответ на оглашенные ранее в субботу меры испанского правительства.

Правительство Испании на чрезвычайной встрече приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции в отношении автономного сообщества. В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти.

Решение испанского правительства должен утвердить испанский Сенат. Сессия запланирована на 27 октября.

Читайте также:

Решение правительства Испании по Каталонии должен утвердить Сенат

Мадрид пригрозил Каталонии лишением статуса автономии

В Мадриде началось чрезвычайное заседание правительства по Каталонии

Король Испании рассказал о будущем Каталонии

ЕС не будет вмешиваться в дела Испании и Каталонии