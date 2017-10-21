Саакашвили озвучил на митинге план спасения Украины за 70 дней
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Михаил Саакашвили презентовал свой "План спасения Украины" на вече, которое организовали 21 октября на проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады в Киеве. Участие в нем принимают около 150 человек. Основные пункты плана с помощью проектора отображались на здании парламента.
Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней, передает ТАСС.
"Я предлагаю Верховной раде "План 70 дней" о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель", - сказал он на вече, которое организовали 21 октября на проезжей части улицы Грушевского у здания Верховной Рады в Киеве. Участие в нем принимают около 150 человек.
Он уточнил, что Рада, в частности, должна изменить политическую систему в стране, принять закон об импичменте президента, лишение неприкосновенности депутатов с текущего момента, а также утвердить закон об олигархах.
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил. За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.
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