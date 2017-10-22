Минобороны сравнило произошедшее в Ракке с судьбой Дрездена

Теги: сирия сша минобороны Сирийский конфликт коалиция

Самолеты ВВС США и коалиции разбомбили Ракку, как Дрезден во время Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Боевая авиация США и коалиции разбомбила Ракку. Произошедшее похоже на то, что случилось с Дрезденом во время Второй мировой войны, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что в рамках операции по освобождению города от террористов запрещенного в России "Исламского государства" погибли тысячи мирных сирийцев.

"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с Земли англо-американскими бомбардировками", - приводит слова Конашенкова ТАСС.

Сейчас Вашингтон, Париж и Берлин заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в Ракке. Однако, по словам Коаншенкова, в действительности они стремятся "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", которые похоронили в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ мирных жителей".

По словам генерала, Запад спешит предоставить целевое финансирование только для Ракки, при том, что ранее США, Франция, Германия и Великобритания отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию. "На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам - направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем", - сказал он.

20 октября международная коалиция во главе с США подтвердила, что сирийская Ракка полностью освобождена от террористов ИГ. Согласно заявлению коалиции, власть в городе перейдет местному населению.