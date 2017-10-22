Саакашвили сообщил о депортированных с Украины соратниках

Теги: грузия Украина саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что два его соратника Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили были депортированы с Украины. По его словам, их выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом украинской Нацгвардии.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о депортации двух своих соратников. Это Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили.

"Моего друга… Давида Макишвили, похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову.", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, украинское МВД и СБУ не стали проводить операцию. В результате, как утверждает Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется.

Ранее Саакашвили сообщил, что восемь вооруженных людей похитили экс-руководителя его охраны Георгия Рубашвили, когда тот выходил из кафе в Киеве. По словам бывшего главы Одесской области, власти инициировали борьбу с его окружением, и добавил, что "это все так по-советски".

Читайте также:

Саакашвили озвучил на митинге план спасения Украины за 70 дней

Сторонники Саакашвили решили продолжить протесты у Верховной рады

На акции протеста у Верховной Рады остались только соратники Саакашвили