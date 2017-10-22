Саакашвили сообщил о депортированных с Украины соратниках
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что два его соратника Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили были депортированы с Украины. По его словам, их выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом украинской Нацгвардии.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о депортации двух своих соратников. Это Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили.
"Моего друга… Давида Макишвили, похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову.", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, украинское МВД и СБУ не стали проводить операцию. В результате, как утверждает Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется.
Ранее Саакашвили сообщил, что восемь вооруженных людей похитили экс-руководителя его охраны Георгия Рубашвили, когда тот выходил из кафе в Киеве. По словам бывшего главы Одесской области, власти инициировали борьбу с его окружением, и добавил, что "это все так по-советски".
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