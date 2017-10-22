Россия поместила Браудера в список розыска Интерпола

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Россия внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола. Такое решение принял президент нашей страны Владимир Путин. В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело предпринимателя, а также его делового партнера Ивана Черкасова. Их обвиняют в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

Москва поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола. Об этом сообщила The Guardian.

Это решение было принято президентом страны Владимиром Путиным. Россия внесла Браудера в список 21 октября, воспользовавшись правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера, а также его делового партнера Ивана Черкасова. Их обвиняют в трех эпизодах преднамеренного банкротства.

Сам Браудер заявил, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.