В Сочи завершился 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

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В Сочи официально завершился 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Церемония закрытия запомнится гостям музыкальными номерами, красочным шоу и грандиозным фейерверком. Всю неделю участники из 188 стран посещали мастер-классы, дискуссии, общались друг с другом и с известными личностями. С напутственными словами выступил Владимир Путин.

Грандиозная церемония закрытия проходит на арене ледового дворца "Большой", но даже он не смог вместить всех гостей фестиваля. Почти 30 тысяч участников более чем из 180 стран мира и всего неделя, которая изменила их жизнь, передает "ТВ Центр".

Трибуны как звездное небо вспыхивают каждую секунду. Это их праздник - молодых, энергичных и амбициозных. Не обошлось и без сюрприза. Все фестивальные дни бразилец Энрике искал свои пропавшие кеды. Обращался к волонтерам и организатором, и вот, наконец, нашлись!

Кульминация вечера - грандиозный фейерверк. Четыре тысячи ярких залпов раскрасили небо над фестивальным Сочи. Городом, где все эти дни создавался фундамент общего будущего.

Природные богатства и великая культура нашей многонациональной страны - это уже финальное шоу "Россия". С главной фестивальной сцены к молодёжи обращается и президент России Владимир Путин. Сначала говорил на русском, а потом перешёл на английский!

"На фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика. Также, как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых. Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь, частичку своего сердца, Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас", - заявил глава государства.

Владимира Путина приветствуют аплодисментами! Россия подарила им этот грандиозный праздник и уникальную возможность проявить свои таланты. Пожалуй, самое масштабное мировое селфи: участники фестиваля с российским президентом.

Конечно же делегаты фестиваля хотели пообщаться с Владимиром Путиным лично. Аиша Кингу из Танзании одна из тех, кому ещё накануне удалось задать свой вопрос российскому лидеру. Теперь она точно знает who is mr. Putin?

"Это грандиозный мировой лидер. Он сумел организовать этот потрясающий фестиваль. Мы сами убедились, что такое знаменитое русское гостеприимство. С нами были любезны и обходительны, мы чувствовали себя как дома", - сказала делегат фестиваля от Танзании Аиша Кингу.

Шанс выпал и многим другим. Вот что сказал Владимир Путин на одной из площадок, где молодые люди представляют свои проекты.

"Когда я ехал сюда, думал, естественно, что бы вам сказать, и в конце понял, что вряд ли нужно ставить перед собой задачу сказать вам что-то интересное. Во-первых, потому что у каждого свои интересы, во‑вторых, вы все люди молодые, а человек чем моложе, тем он твёрже убеждён в том, что он знает всё лучше всех и больше всех", - сказал президент России.

Встреча, что называется без галстуков, а значит и формальностей минимум.

"Господин президент! Надеюсь, очень надеюсь, вы услышите голоса всего фестиваля, и надеюсь, что вы и ваши коллеги лидеры размышляют о тех изменениях которых нужно добиться, для того, чтобы у нас был лучший мир. И что вы сможете помочь нам в нашем старании добиться большей свободы, большего достоинства для людей по всему миру", - сказал участник фестиваля Фрейзор Никсон из Канады.

Здравоохранение, транспорт мировая экономика, инновации и цифровые технологии. Главное, отметил президент, чтобы идеи можно было воплотить в жизнь. И чтобы результаты были доступны людям.

"Пока мы будем дотировать её из бюджета, я вам говорю как человек, который этим занимается профессионально, это не будет иметь широкого распространения. То же самое в авиации. Алексей Николаевич Косыгин, у нас был такой премьер-министр правительства Советского Союза, его спросили: "Сколько стоит советский сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144?" Знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек. Я. Но я никому не скажу". Пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику. Космический туризм развит. Но 20 тысяч. Вы можете себе такое позволить?", - спросил Путин.

Ещё один залог успеха, считает Путин, качественное образование, которое вслед за технологиями становится принципиально другим.

"Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто может не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей науки, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач. Мир меняется постоянно и образование должно за ним идти дальше, и человек должен за этим идти дальше", - отметил российский лидер.

Современные технологии дают человеку безграничные возможности. Главное, не забывать об этической и нравственной стороне, уверен президент. Плюсы той же генной инженерии отрицать бессмысленно, но есть и опасные моменты. Создание универсального человека.

"Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли. Вы понимаете, человечество может вступить — и, скорее всего, вступит в ближайшее время — в очень сложный и ответственный период своего развития и существования. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы", - заявил Путин.

Флаг фестиваля с автографом Владимира Путина молодые люди обещали передать организаторам. Первые итоги молодежного форума подвели 22 октября.

"Я бы отметил, конечно, очевидный успех образовательной программы фестиваля. У нас получилось, что здесь в главном медиа-центре мы, когда его планировали, рассчитывали, что нормальная такая полная загрузка аудитории это примерно шесть тысяч человек. У нас ни в один день не было меньше восьми тысяч, так от 8 до 11 с лишним тысяч", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ну, а минувшая ночь была бессонной. Участники делились эмоциями, общались, строили планы обязательно когда-нибудь ещё раз встретиться здесь на Черноморском побережье.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, Дмитрий Власов, "ТВ Центр", Сочи.