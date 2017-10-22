Глава Каталонии назвал решение Мадрида нападением на демократию

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Многотысячные митинги сегодня проходят по всей Каталонии. Люди выступают против решения Мадрида. Испанское правительство объявило о планах взять под контроль руководство региона и провести там досрочные выборы. Лидер каталонцев Карлес Пучдемон назвал эти заявления атакой на демократию и пообещал ответные меры. Многие уверены, что уже 23 октября он объявит о независимости.

Стук пустых кастрюль вместо колокольного перезвона. В жилых кварталах неподалеку от Саграда-Фамилия люди прямо с балконов с помощью кухонной утвари выражают свое несогласие с официальным Мадридом. В субботу испанское правительство на экстренном заседании решило приостановить автономный статус Каталонии, и вот уже тысячи людей выходят на улицы Барселоны, сообщает "ТВ Центр".

Скандируя лозунги о независимости, демонстранты заглушают даже шум полицейских сирен. Повсюду в толпе плакаты с требованием свободы слова и призывами спасти регион. Мадрид обещает отправить в отставку власти Каталонии, частично взяв административные функции на себя - то есть, из центра регулировать налоги, управлять бюджетом, давать указания местной полиции. Но глава автономии Карлес Пучдемон не собирается сдаваться. Днем вместе с протестующими он исполняет гимн региона, а уже вечером - обращается к согражданам в телеэфире, называя действия Мадрида атакой на демократию.

"Мадрид совершил худшее нападение на институты и жителей Каталонии после декрета диктатора Франко, упразднившего суверенитет Каталонии. Мы не можем смириться с таким унижением", - заявил глава Женералитета Каталонии Карлос Пучдемон.

Итоги референдума не будут преданы, заверил он. Кажется, именно этих слов на площади перед зданием каталонского правительства ждали тысячи человек.

"То, что сказал Пучдемон, совпадает с нашими убеждениями. Мы мирные жители, мы дали Мадриду еще одну возможность выслушать наше мнение, но они этого не сделали. Думаю, что скоро Каталония объявит независимость, потому что мы все призываем к этому", - заявила одна из митингующих.

Если верить испанской прессе, провозгласить независимость Пучдемон может уже в понедельник, на заседании каталонского парламента. А вот испанский Сенат, который должен окончательно утвердить решение Мадрида о приостановке статуса автономии, планирует собраться только в пятницу. Новый раунд противостояния все больше напоминает политическую корриду.

Борис Иванин, "ТВ Центр".