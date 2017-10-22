Парламентские выборы в Чехии выиграл миллиардер Бабиш

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Движение "Акция недовольных граждан" одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Его лидер миллиардер Андрей Бабиш уже сделал одно из своих первых заявлений после успеха.

Чехии нужны союзники в борьбе с нелегальной миграцией. Это одно из первых заявлений Андрея Бабиша - лидера партии, победившей на прошедших в стране парламентских выборах, передает "ТВ Центр".

Почти 30% голосов получило движение "Акция недовольных граждан" (АНО), её лидером и является миллиардер Андрей Бабиш. Социал-демократы, доминировавшие на чешской политической сцене, потерпели сокрушительное поражение. У них лишь пятое место. В ближайшее время победитель гонки приступит к формированию нового правительства.