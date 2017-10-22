Экс-футболист сборной Грузии Каладзе стал мэром Тбилиси

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Бывший футболист киевского "Динамо", итальянского "Милана" и сборной Грузии Каха Каладзе стал мэром Тбилиси. Кроме того, начались выборы в нижнюю палату парламента Японии.

В Японии началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента. По всей стране открылись около 47 тысяч избирательных участков, передает "ТВ Центр".

Там ожидают победу традиционных политических сил - коалиции во главе с действующим премьером Синдзо Абэ.

Ну, а победителем на выборах мэра Тбилиси стал Каха Каладзе. Известный в прошлом футболист в последние годы занимал пост министра энергетики Грузии.