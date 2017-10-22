В ЦРУ рассказали о реакции на возможную смерть Ким Чен Ына

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Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что в случае смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, он не будет об этом говорить. Также он отметил, что агентство собирается стать "гораздо более злобным".

Руководитель ЦРУ Майкл Помпео рассказал, какая реакция будет в ведомстве в случае, если лидер КНДР Ким Чен Ын "внезапно умрет". Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается Ким Чен Ына, то, учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить", — отметил Помпео.

Также он рассказал о том, как поменяется организация и ее задачи. "Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством", — отметил директор ЦРУ.