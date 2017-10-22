Тело мужчины обнаружили в туалете ТЦ в Москве

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Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины в туалетной комнате торгового центра в Северном Измайлово в Москве. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тело мужчины найдено в туалетной комнате торгового центра в Северном Измайлово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в здании по адресу Щелковское шоссе, дом №2а. Сотрудники полиции, прибывшие на место нашли тело мужчины 1991 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила за один-два часа до этого. Причина устанавливается.