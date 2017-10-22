Израильский бизнес-джет опасно сблизился со встречным бортом в Подмосковье

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Израильский бизнес-джет Bombardier Challenger опасно сблизился со встречным самолетом, летевшим рейсом Сочи – Москва. Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы предупреждения, и самолеты благополучно разошлись.

В Московской области израильский бизнес-джет самовольно вышел за пределы эшелона и приблизился к встречному самолету, который выполнял рейс Сочи – Москва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Bombardier Challenger летел из подмосковного аэродрома "Остафьево" в Тель-Авив. Тем не менее, экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты и спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным бортом.

"Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам", - сказал собеседник агентства.

Однако экипаж израильского борта быстро среагировал на действия системы, и самолеты благополучно разошлись.