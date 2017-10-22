У стен Верховной Рады началось созванное Саакашвили вече

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В Киеве на площади Конституции у здания Верховной Рады началось "народное вече", созванное экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. На месте по традиции дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Созванное экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили "народное вече" проходит в Киеве на площади Конституции у здания Верховной Рады. Об этом сообщает "Интерфакс".

Мероприятие, анонсированное на 12:00 началось почти на час позже. Сейчас на месте событий находятся несколько сотен человек. Кроме того, у стен украинского парламента, как и в предыдущие дни митингов, дежурят сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Однако на этот раз правоохранители не стоят сплошной цепью, а дислоцируются раздельными группами.

По данным РИА Новости, участники вече вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко. Он сидит на плечах у украинского казака. В руках у мужчины были золотой батон и мешок денег в руках.