В Москве появились браслеты "Тройка" для общественного транспорта

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Браслеты с функционалом транспортной карты "Тройка" начали продавать в Москве на уходящей неделе. Тираж в 500 штук уже весь раскуплен. Этот проект – первый в мире.

Надень "Тройку" на руку! В московском метро на неделе начали продавать браслеты с функционалом транспортной карты. Выпущены они в 11 цветах. Тираж, правда, небольшой - всего 500 штук. И он уже весь раскуплен. Модный и удобный аксессуар пришёлся по вкусу ценителям высоких технологий, сообщает "ТВ Центр".

Схема простая: положил на браслет какую-нибудь сумму, как на обычную карту, застегнул на запястье - и вперёд к турникету. Ни в сумке не надо рыться, ни портмоне доставать. Взмах руки, и створки открываются. Такой браслет работает не только в метро, но и во всех других местах, где принимают "Тройку".

Наш московский проект - первый в мире. Нигде в общественном транспорте такие браслеты ещё не использовали. Дальше – больше. В скором времени появятся ещё и сувенирные кольца с встроенной транспортной картой. И, скорее всего, их тоже раскупят в первые дни.