Пушков рассказал о выписанной США Ким Чен Ыну "черной метке"

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что США выписали лидеру КНДР Ким Чен Ыну "черную метку". Так он прокомментировал слова директора ЦРУ Майкла Помпео о возможной внезапной смерти главы Северной Кореи.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что слова директора ЦРУ Майкла Помпео о возможной внезапной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына означают, что главе Северной Кореи "выписана черная метка". Об этом он написал в своем Twitter.

При этом, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, возникает вопрос, "насколько угроза осуществима".

Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, наск.угроза осуществима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 октября 2017 г.

Ранее глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что в случае смерти лидера КНДР, он не будет об этом говорить.