У стен Верховной Рады начались столкновения с полицией
Теги: Украина саакашвили киев полет
Столкновения правоохранителей и протестующих начались в Киеве у здания Верховной Рады Украины. Потасовка произошла после того, как представители полиции и Нацгвардии заблокировали автомобиль со звуком для акции протеста.
В Киеве в Марьинском парке представители полиции и Нацгвардии заблокировали автомобиль со звуком для акции протеста. В результате начались столкновения правоохранителей и протестующих, утверждает народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко в своем Facebook.
Депутат отметил, что силовики блокируют автомобиль уже на протяжении 15 часов. При этом правоохранители не пускают к автомобилю и водителя авто.
Протестующие, в свою очередь, попытались прорвать заграждение силовиков, чтобы разблокировать машину. После неудачной попытки прорыва, они потребовали от руководства полиции и Нацгвардии пропустить автомобиль для проведения акции протеста, информирует сайт "112 Украина".
Ранее в воскресенье в Киеве на площади Конституции у здания Верховной Рады началось "народное вече". Оно было созвано экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
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