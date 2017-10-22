15:50, 22 октября 2017

В Ростове-на-Дону загорелся рынок "Атлант"

Теги:  пожар  ростов  Происшествие

На рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону в павильоне бытовой химии произошел пожар. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня.

Двухэтажный павильон бытовой химии загорелся на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону. Есть угроза распространения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.

Объявлен четвертый номер пожарной опасности.

По последним данным, площадь пожара составила уже тысячу квадратных метров.

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