В Ростове-на-Дону загорелся рынок "Атлант"

Пожар на рынке "Атлант" в Ростове на Дону

Пожар на рынке "Атлант" в Ростове на Дону

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На рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону в павильоне бытовой химии произошел пожар. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня.