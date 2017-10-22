В Ростове-на-Дону загорелся рынок "Атлант"
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На рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону в павильоне бытовой химии произошел пожар. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня.
Двухэтажный павильон бытовой химии загорелся на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону. Есть угроза распространения огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.
Объявлен четвертый номер пожарной опасности.
По последним данным, площадь пожара составила уже тысячу квадратных метров.