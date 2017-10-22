Правящая коалиция получила более 50% голосов на выборах в Японии

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Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто одерживает победу на выборах в нижнюю палату японского парламента. Она получила более половины депутатских мандатов.

Победу на выборах в нижнюю палату японского парламента одерживает правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто. Она получила более половины депутатских мандатов, передает РИА Новости.

Партия уже получила 210 мест из 465. А ее традиционный партнер по коалиции - партия Комэйто - получает 24 места.

В то же время созданная в конце сентября губернатором Токио Юрико Коикэ Партия Надежды получает 33 места, а Конституционно-демократическая партия - 35.