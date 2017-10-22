Жестоко избивший врача в Подмосковье осужден на 2 года ограничения свободы

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Житель Московской области Алексей Мироненко, который жестоко избил врача в больнице, получил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей.

Житель Орехово-Зуева Алексей Мироненко получил наказание за жестокое избиение врача. Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Московской области, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Кроме того, суд обязал виновного выплатить 90 тысяч рублей потерпевшему.

Инцидент произошел 30 августа 2016 года в центральной районной больнице города Орехово-Зуева. На прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка, которая якобы возмутилась тем, что её не пропускают без очереди. После этого женщина позвала в медицинский кабинет брата. Он избил врача, в результате чего последний получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

Нападавший был ранее неоднократно судим. В частности, в 2015 году - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он задержан и вскоре будет доставлен к следователю на допрос.