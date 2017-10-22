Полицейскому предъявили обвинение за ДТП с ребенком в Коломне

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Полицейскому предъявили обвинение в совершении ДТП в Коломне, в котором пострадал 11-летний ребенок. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотруднику полиции предъявили обвинение в совершении ДТП в Коломне, в котором пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает сайт ГСУ СКР по Подмосковью.

34-летний полицейский обвиняется в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в котором пострадал малолетний ребенок".

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что полицейский, который сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Коломне, будет уволен из органов. Кроме того, понесут наказание его непосредственные руководители.

ДТП произошло 19 октября в Коломне. Там полицейский на личном автомобиле сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. В момент аварии он находился в отпуске. Пострадавшую девочку госпитализировали с травмами.