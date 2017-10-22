Пожар на рынке "Атлант" в Ростове локализован

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Возгорание на хозяйственном рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области локализован. Это произошло, когда площадь пожара составляла 1,4 тысячи квадратных метров.

Пожар на хозяйственном рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного ГУ МЧС.

Там сообщили, что возгорание локализовано на площади 1, 4 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону в павильоне бытовой химии произошел пожар.