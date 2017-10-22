Мужчина с ружьем взял заложников в британском Нанитоне

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В британском городе Нанитоне мужчина с ружьем взял заложников. Это произошло в местном развлекательном центре.

В развлекательном центре в британском городе Нанитон мужчина с ружьем взял заложников. Об этом рассказали в местной полиции, передает РИА Новости.

Подробности ситуации сотрудники правоохранительных органов пока не сообщают. При этом они просят всех не приближаться к месту происшествия.

Очевидцы заявляют, что не могут покинуть соседние здания.

По данным ТАСС, Нанитон расположен в графстве Уоркшир в центральной Англии. Развлекательным центром, в котором произошел инцидент, является боулинг-клуб. Daily Mail утверждает, что преступник удерживает в заложниках двоих человек.