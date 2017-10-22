ЦСКА сыграл вничью с "Зенитом" в 14 туре РФПЛ

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Центральный матч 14 тура РФПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" завершился ничьей - 0:0. Питерцы сохранили за собой лидерство с 29 очками. Армейцы же занимают третье место с 25 баллами.

Московский ЦСКА сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в рамках матча 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает TVC.ru.

Первый тайм остался за игроками московского клуба. Армейцы создали несколько опасных ситуаций у ворот Андрея Лунева. Одна из них завершилась травмой голкипера "Зенита".

Наставник гостей Роберто Манчини заменил вратаря только во втором тайме. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.

Вторая половина встречи осталась за футболистами "Зенита". Гости создали ряд опасных моментов, но на этот раз свое мастерство проявил вратарь "Зенита" Игорь Акинфеев.

Таким образом, после этого матча "Зенит" сохранил лидерство с 29 очками, а ЦСКА занимает третье место с 25 баллами.