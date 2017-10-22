Захват заложников в британском Нанитоне не связан с терроризмом

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Происшествие в развлекательном центре "Бермуда-парк" в городе Нанитон в Центральной Англии не имеет отношения к терроризму, утверждает полиция графства Уорикшир. Ранее стало известно, что мужчина с ружьем якобы взял в заложники несколько человек в бойлинг-клубе.

Инцидент в развлекательном центре "Бермуда-парк" в городе Нанитон в Центральной Англии не имеет отношения к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию графства Уорикшир.

"Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в "Бермуда-парке" в Нанитоне, и подтверждают, что этот инцидент не связан с какими-либо террористическими действиями", - отметили британские правоохранители в этом заявлении.

Ранее стало известно, что в развлекательном центре в британском городе Нанитон мужчина с ружьем взял заложников.