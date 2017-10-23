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Сухогруз с российской командой выбросило на берег во время мощного тайфуна "Лан" в Японии. Судно оказалось прямо на бетонном волнорезе, машинное отделение затоплено.

Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии. Как сообщается, на борту находились 19 моряков, экипаж не пострадал. Люди спаслись самостоятельно. Сухогруз должен был отправиться в Россию 27 октября. В Японии ураган вызвал сильные наводнения и оползни. Более 80 тысяч жителей префектуры Фукусима получили предписание об экстренной эвакуации, передает "ТВ Центр".

В залитые водой районы направлены команды экстренных служб - где-то приходится спасать людей с помощью вертолётов. Сообщается о двух погибших - один из них мужчина, которого придавило строительными лесами. На юго-западе Хонсю женщина утонула в автомобиле: потоками воды машину унесло в реку. Из-за ураганного ветра и дождей остановлено движение пассажирских поездов, отменены десятки авиарейсов.