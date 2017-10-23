Минобороны рассказало об освобождении Сирии от террористов

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Территория Сирии почти полностью освобождена от террористов. Так оценивает ситуацию в арабской республике наше Министерство обороны. Боевики сдают один населенный пункт за другим. Сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление на их позиции на востоке страны.

Террористы, выбитые из Маядина, очередной их столицы, укрепились в одном из пригородов. Отвоевывать приходится буквально каждый метр, передает "ТВ Центр".

За ситуацией следят из штаба. Легендарный генерал Сухейл и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин вместе координируют удары по боевикам. Попадания фиксируют с помощью беспилотников.

Террористы сдают позиции. Поступают доклады: взяли ещё четыре квартала, противник отступает. Бойцы Сухейла преследуют. Главная опасность - смертники.

"ИГИЛ использовал несколько сотен "джихадмобилей", чтобы остановить нас. Но нам очень помогла российская авиация, мы выполнили задачу в течение 48 часов. Лётчики работали постоянно, несмотря на погоду и время суток. Сейчас на этом направлении нам противостоят около 20 тысяч террористов ИГИЛ, но это уже не так важно. Главное, что еще одна их псевдо-столица пала", - отметил Хасан Сухейл.

Генералы отправляются на передовую. Стратегическая высота. Всё, как на ладони. Удары авиации. Контрбатарейная стрельба, которой обучили сирийских артиллеристов российские инструкторы.

Как только проведена артподготовка, очередной рубеж штурмуют солдаты. Сделать это непросто. Боевики хорошо подготовились. Позиции террористов связывают сотни метров тоннелей, настоящий подземный лабиринт. По ним перебрасывали живую силу, оружие, боеприпасы. Входы в тоннели взрывают. Сейчас идет зачистка и разминирование уже взятых кварталов. Еще не потухли пожары. Разбитая военная техника на дорогах. На главной площади Маядина - сирийский флаг.

По оценкам российского Минобороны, территория Сирии почти полностью освобождена от террористов. Боевики, теряя столицу за столицей, похоже, потеряли и надежду удержаться в этом регионе. Разрозненные бандформирования сейчас стягиваются к небольшому городку Абу Кемаль в сотне километров от Дейр-Эз-Зора. Держаться за него они будут особенно крепко. Сирийская армия готовится к решающей битве.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Маядин, Дейр-Эз-Зор, Сирия.