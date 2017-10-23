В России может повыситься минимальный трудовой стаж

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Власти рассматривают возможность увеличить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости вместо повышения пенсионного возраста. По мнению экспертов, это будет стимулировать людей больше работать и выходить из серого сектора.

В правительстве России и администрации президента задумались над повышением минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

Эта мера может рассматриваться как альтернатива повышению пенсионного возраста. По словам источников, резкое увеличение пенсионного возраста не найдет положительного отклика у населения, а также не обеспечит необходимый эффект для бюджета в краткосрочном периоде.

Повышение минимального стажа будет стимулировать людей больше работать и заставит покинуть серый зарплатный сектор ради получения более высокой страховой пенсии, что принесет больше доходов в Пенсионный фонд.

На сколько именно может увеличиться показатель минимального стажа, источники газеты не указали.

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