РАН прогнозирует российской экономике рекордный рост

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В период с 2017 по 2035 год среднегодовые темпы роста российской экономики составят 3,7%. При этом пик роста ВВП ожидается в 2021-2025 годах.

Среднегодовые темпы роста российской экономики с 2017 по 2035 год составят 3,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в комплексном докладе Российской академии наук (РАН).

Наибольший пик придется на 2021–2025 годы. В среднем рост ВВП составит 4,9% ежегодно. "В случае успешной реализации разрабатываемых в настоящее время мер экономической политики по стимулированию частных инвестиций, несырьевого экспорта и повышению производительности труда, а также программы "Цифровая экономика", такие темпы экономического роста представляются вполне достижимыми", - прокомментировал "Известиям" прогноз РАН источник в финансово-экономическом блоке правительства.

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