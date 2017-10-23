08:39, 23 октября 2017

Премьер Японии готовится к новой встрече с Путиным

Теги:  Политика  путин  япония  встреча  вьетнам  россия

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовится к новой встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Мероприятие состоится в ноябре во Вьетнаме.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готовится встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы японского правительства. 

О подготовке ко встрече с Путиным Абэ сообщил на пресс-конференции после крупной победы возглавляемой им коалиции на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента. 

Встреча Абэ и Путина состоится на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре во Вьетнаме.

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