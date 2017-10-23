Лондон попросил ООН запретить термин "беременная женщина"

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Великобритания попросила ООН заменить в Международном пакте о гражданских и политических правах термин "беременная женщина" на "беременный человек" ради соблюдения прав трансгендеров.

Правительство Великобритании просит ООН заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек" в Международном пакте о гражданских и политических правах из-за трансгендеров, пишет газета The Times со ссылкой на источник в МИД страны.

"Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", - заявили в МИД королевства.

Международный пакт о гражданских и политических правах ООН был подписан 168 странами в 1976 году и был основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

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