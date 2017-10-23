Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа

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Повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости не обсуждается, заявили в Минтруде. Ранее газета "Ведомости" написала, что обсуждение этой меры идет в правительстве и администрации президента. По словам источника, решение вопроса могло бы простимулировать людей больше работать и выйти из серого сектора.

Министерство труда и социальной защиты России опровергло сообщение о том, что в правительстве и администрации президента обсуждается вопрос повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости, передает "Интерфакс".

"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", - заявили в ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о повышении минимального трудового стажа как альтернативу повышения пенсионного возраста. Такая мера, по мнению источников, должна простимулировать людей больше работать и заставить покинуть серый зарплатный сектор ради получения более высокой страховой пенсии.