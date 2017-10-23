В Ростовской области потушили сильный пожар на рынке "Атлант"

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Крупный пожар на рынке в Ростовской области полностью потушен. Справиться с огнём спасателям удалось ближе к ночи. Горел двухэтажный павильон с бытовыми товарами на площади почти полторы тысячи квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается. Это уже не первый подобный случай в регионе за две недели.

Пламя, выбивающееся из окон, и огромный столб черного дыма. Оптово-розничный рынок "Атлант", словно подтверждая название, горел с неистовой силой. Два с лишним часа спасателям потребовалось на локализацию возгорания – стены и крышу проливали из гидрантов с земли и с воздуха, передает "ТВ Центр".

"Прибывшие к месту подразделения обнаружили возгорание в торговом павильоне. Площадь увеличивалась. Сильный ветер, большая загрузка. Что способствовало распространению огня", - сообщил начальник управления ПСС и СФ ЮРЦ МЧС России Илья Константинов.

Огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров двухэтажного торгового павильона. В первую очередь, такая площадь пожара, которому присвоили 4-ый повышенный ранг сложности, обусловлена тем, что горели лакокрасочные материалы, бытовая химия и пластик. Чтобы пробиться внутрь, спасателям пришлось вырезать проемы в металлокаркасе.

По счастливому стечению обстоятельств, продавцы и покупатели, находившиеся в разгар дня на рынке, благополучно покинули помещение. Пожарным удалось отстоять и соседние здания, на которые пламя могло перекинуться с большой вероятностью.

"Погибших, пострадавших нет. Собственник объекта установлен, работают дознаватели. Всего для тушения пожар привлекаются 133 человека личного состава, 40 единиц техники", - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев.

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электрообогревателя в павильоне хозтоваров. Так или иначе, пожар на рынке "Атлант" пополнил список аналогичных происшествий в Ростовской области. В августе выгорели сразу несколько старинных домов в центре города-миллионника. Тогда было эвакуировано около 600 жителей.

Егор Киселев, "ТВ Центр".