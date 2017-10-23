Саакашвили призвал ликвидировать "барыжную гвардию" Порошенко

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Обстановка в центре Киева остаётся напряжённой. У стен Верховной рады по-прежнему дежурят сотни сторонников так называемого "Всеукраинского сбора". Этой ночью манифестанты попытались прорвать полицейский кордон. Ранение получил один правоохранитель. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Организаторы во главе с Михаилом Саакашвили призывают продолжать акции протеста до 7 ноября, когда Верховная Рада соберётся на новое заседание.

Все это было четыре года назад. Те же палатки в центре Киева, те же полевые кухни и грустные песни о родине. Верховная рада в очередной раз на осадном положении. Сторонники Михаила Саакашвили не покидают насиженные места даже ночью, передает "ТВ Центр".

Голос идеолога всех народных вече накануне мог быть и не услышан. В Киеве придумали, как приглушить громогласного Саакашвили. Полицейские взяли в кольцо направлявшийся к Раде грузовик с аудиоаппаратурой. Толпа пыталась прорвать оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Любопытно, что за рулем фургона - узнаваемый водитель. Колонки и усилители для Саакашвили вез лично известный революционер Майдана Сергей Лещенко. Грузовик в итоге так и не сдвинулся с места. Крепкие мужчины перенесли технику на руках. Очередной митинг начался.

Беглый грузин начал на уверенном украинском. Без бумажки и без подсказок. Вспомнил о своем желании спасти Украину за ближайшие 70 дней. И даже спрогнозировал, что случится, если этого не сделать. Обрисовывая долгосрочную перспективу, Мишико перешел на русский.

"Если тенденция по опустошению Украины будет продолжаться, то через 25 лет на Украине останется менее 20 миллионов человек. И тогда нам надо будет развивать на Украине только два объекта: аэропорты и кладбища. Украинцы, которые уедут, они будут прилетать на один день навещать своих родственников и улетать обратно в Польшу, Канаду, Германию", - рассказал Саакашвили.

Каждая речь Саакашвили продумана и даже озаглавлена. Новое вече прошло под названием "План победы над олигархами". Кого предстоит победить, Мишико перечислил поимённо. Отдельную главу посвятил тому, с кем совсем недавно стоял в рядах приверженцев украинских реформ и благодаря кому в принципе оказался на Украине.

"Украине не нужна личная армия президента. Президент - это не царь. Ему не нужна личная армия, чтобы защищаться от людей. Он сейчас создал личную гвардию. Это не национальная гвардия! Это барыжная гвардия, которая создана только для одного - защищать главного барыгу от своего народа", - сказал Саакашвили.

Тот, в чей адрес обращены слова со сцены, хранит молчание. Порошенко вообще не видели уже несколько дней. Однако народ о президенте не забывает. То ли надувного, то ли набитого ватой с краюшкой хлеба Порошенко видели на улицах столицы.

У Порошенко, кстати, появился прекрасный шанс избавиться от Саакашвили. Официальный Тбилиси вновь просит Киев депортировать беглого грузина на родину. У Саакашвили давние счеты с грузинским правосудием.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".