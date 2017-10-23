Две итальянские провинции проголосовали за расширение автономии

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Жители двух богатейших регионов Италии проголосовали за большую независимость от Рима. Как показали предварительные результаты, в Ломбардии и Венето более 95 процентов избирателей поддерживают расширение автономии. Местные жители уже давно недовольны тем, что отдают в государственную казну больше, чем из неё получают.

Каталонский вирус начал стремительно распространяться по Европе. Автономии от центральных властей хотят всё больше регионов. Это не новая тенденция. Только теперь регионы начали предпринимать конкретные шаги, чтобы защищать свои местные интересы. Референдумы в итальянских провинциях Ломбардия и Венето завершились в полночь по московскому времени. Результаты совершенно однозначные, отмечает "ТВ Центр".

"Я хочу поблагодарить миллионы ломбардцев, которые пришли на избирательные участки. Только 3 процента из них сказали "нет" расширению полномочий региона. Более 95 процентов из них - сказали "да, мы хотим больше автономии!". Во многих муниципалитетах явка заметно превысила 50 процентов. Это кое-что значит", - заявил губернатор провинции Ломбардия Роберто Марони.

А значит это, что местные власти начали серьёзное наступление на Рим. Пока речь не идёт об отделении регионов от Италии. Даже не об автономном статусе. Его в Италии уже имеют 5 провинций из 20. Но и остальные всё больше хотят сами распоряжаться своим будущим, без оглядки на столицу. Итальянцы, в отличие от испанцев, пока не устраивают миллионных уличных шествий, не вступают в конфликт с федеральными властями. Они требуют более справедливого распределения полномочий.

В Италии эта проблема не окрашена в националистические оттенки, как в испанской Каталонии, где люди отстаивают свою каталанскую культурную идентичность. Итальянские Ломбардия и Венето просто хотят больше заработанных ими денег оставлять в своём местной бюджете и меньше отдавать столице. Эти две северные провинции производят почти треть итальянского ВВП.

Сергей Псурцев, Андрей Молошников, "ТВ Центр".