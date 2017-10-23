Новый путепровод свяжет Печатники и Южнопортовый район

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник запустил новый путепровод, который свяжет Южнопортовый район и Печатники.

На юго-востоке столицы закончено строительство нового путепровода. Он свяжет Южнопортовый район и Печатники. Старт движению в понедельник дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Новый маршрут позволит автомобилистам значительно сэкономить время. Раньше водителям, чтобы преодолеть этот небольшой участок, приходилось тратить около часа и искать пути объезда. Теперь проехать можно напрямую, и не только комфортно, но и безопасно. Вдоль металлических перил смонтирована автоматическая антигололедная система. Она будет контролировать температуру и состояние покрытия дороги.