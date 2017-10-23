Три станции фиолетовой ветки метро закроют с 28 октября по 3 ноября

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Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро закроются для пассажиров на неделю: с 28 октября до 3 ноября. Ограничения связаны со строительством новой линии метро.

В Москве временно закроют участок Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" будут закрыты с 28 октября до 3 ноября включительно. Для пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов.

Ограничения связаны со строительством перегонного тоннеля для Кожуховской линии метро. Его открытие запланировано на 2018 год.

Кожуховская линия метро пройдет от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка" через семь районов Москвы, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить 9 станций, протяженность ветки - 17,2 километра.

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