В России разработали препарат для лечения непереносимости глютена

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В России разработан препарат для лечения целиакии. Средство имеет в составе фермент пшеницы тритикаин-альфа. Он способен расщеплять глютеновые белки на короткие пептиды, которые усваиваются без вреда для организма.

Специалисты МГМУ имени Сеченова разработали средство для лечения целиакии – непереносимости белка глютена. Это первый в мире подобный препарат, пишет газета "Известия".

По словам директора Института фармации и трансляционной медицины в университете Вадима Тарасова, в настоящий момент завершается работа над регистрационным досье для подачи в Минздрав и получения разрешения на клинические исследования.

Средство имеет в составе фермент пшеницы тритикаин-альфа. Он способен расщеплять глютеновые белки на короткие пептиды, которые усваиваются без вреда для организма.

Препарат выпустят в виде капсул, покрытых оболочкой. Он уже прошел доклинические испытания и доказал свою эффективность на крысах.

Тарасов отметил, что в случае успешного прохождения клинических исследований россияне впервые в мире получат препарат для лечения целиакии.

Сейчас больные целиакией вынуждены соблюдать безглютеновую диету. При этом продукты, в составе которых нет этого вещества, стоят дороже обычных.